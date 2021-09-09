«Будут обиженные»: экономист оценил возможное укрупнение регионов России

Укрупнение ряда регионов России ни к чему хорошему не приведёт, рассказал NEWS.ru доцент РАНХиГС, экономист и аналитик Николай Кульбака, комментируя публикацию Telegram-канала «Незыгарь» про возможное обсуждение властями РФ объединения ряда регионов — Курганской области и Тюменской, ЕАО и Хабаровского края. Эксперт подчеркнул, что в этом случае «будут обиженные». Собеседник напомнил о похожем, но неудачном опыте при советском лидере Никите Хрущёве, когда в СССР создавались совнархозы.

И как раз в тот момент укрупнение регионов показало себя не очень хорошо. Оно приведёт к организации большой и плохо управляемой системы, которую сложно контролировать. Ни к чему хорошему это не приведёт. Скорее всего, это попытки сэкономить какие-то средства. Заниматься такими крупными регионами сложнее, чем маленькими. У нас и так есть очень укрупняющиеся субъекты, они достаточно разнородные, при укрупнении будут обиженные, возникнут сложности управления из-за того, что центр региона окажется в одном городе, — резюмировал Кульбака.

Депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Ярослав Нилов на тот же вопрос кратко ответил в беседе с NEWS.ru — нужно учитывать мнение граждан.

Позиция следующая: все подобные административные преобразования нужно делать, опираясь прежде всего на мнения граждан, — заявил парламентарий.

Депутат ГД Анатолий Тихомиров («Единая Россия») раскрыл тему на примере ЕАО и Хабаровского края. Член комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока заявил, что данный вопрос обсуждается «десятки лет, с того момента, как областной совет народных депутатов принял решение о том, чтобы ЕАО стала субъектом РФ».

От того, что объединятся два дотационных региона, богаче не станет никто. Я понимаю, что в сегодняшней ситуации, когда Хабаровск и ЕАО имеют дефицитные бюджеты, любое соединение, объединение, можно придумать этому любое название, от этого люди не станут жить лучше и субъекты не станут богаче. Надо на всех территориях Дальнего Востока, кроме Сахалина, у которого дефицитный бюджет, решить вопросы с организацией и балансированием бюджетов. И тогда люди почувствуют, что есть забота о Дальнем Востоке, — отметил Тихомиров.

Он также напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина обеспечить Дальнему Востоку уровень жизни выше, чем в среднем по России.

Смысла в объединении абсолютно никакого не вижу. На сегодняшний день ЕАО живёт, работает. Есть, конечно, проблемы во многих сферах жизни, как и в других регионах, в том же Хабаровском крае, — заявил парламентарий.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объединять Москву и Подмосковье не стоит, потому что это приведёт к усложнению управления Московским регионом.

Ранее сообщалось, что уже после сентябрьских выборов в Госдуму в стране может быть запущен процесс объединения регионов, который анонсировал вице-премьер Марат Хуснуллин. Инсайдеры NEWS.ru в региональных администрациях подтверждают, что секвестр территорий — отнюдь не фантазия высокопоставленного чиновника. Сегодня уже называют первых претендентов на «слияние и поглощение». Официально власти пока не говорят, что готовится сокращение числа субъектов. Но по схожей модели в общественное сознание внедрялась и идея необходимости проведения пенсионной реформы: сначала была вброшена инициатива, затем её опровергли, после чего успешно реализовали.