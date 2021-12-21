Брокер призвал не откладывать покупку жилья из-за роста ставок до 12%

Рост процентных ставок, скорее всего, продолжится в следующие полтора-два года, показатели могут составить 11–12% (ключевая ставка), поэтому покупку жилья лучше не откладывать, рассказал NEWS.ru эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Он подчеркнул, что не стоит «ждать очередного заседания Центробанка РФ или когда компании начнут менять ипотечные программы, особенно в новостройках».

Тенденция такова — в ближайшие 1,5–2 года рост ключевой ставки продолжится. Если необходимо приобрести недвижимость, не стоит откладывать и ждать очередного заседания ЦБ РФ или когда банки начнут менять ипотечные программы, особенно в новостройках. Стоит приобретать жильё прямо сейчас. Прогноз такой — ключевая ставка увеличится до 11–12%, — отметил собеседник.

Он также напомнил о существовании программ субсидированной ипотеки, «которую рекламируют не так активно, как следовало бы». Ракута добавил, что в этом случае банк, с которым сотрудничает застройщик, «гасит часть процентов за дольщика», и вместо условных 8–9% получается 3,5–5,5% годовых.

Есть свои нюансы. Иногда застройщик не даёт скидку. Если клиент хочет субсидированную ипотеку, то застройщик говорит: «Ок, но тогда мы не сможем сделать вам скидку», — подытожил Ракута.

Решение Банка России повысить ключевую ставку приведёт к подъёму ставок по ипотеке на новостройки до 10–10,2%, заявил в интервью РБК глава института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталий Мутко. Он также предположил, что рост ставок приведёт и к замедлению темпов выдачи ипотеки в 2022 году. По данным ЦБ, на 1 ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в России составляла 7,7%. К 19 декабря этот показатель составил 9,5% по стандартным кредитам на новостройки и 9,6% по ссудам на покупку готового жилья.

Ранее сообщалось, что после повышения Центробанком ключевой ставки произойдёт увеличение доходности граждан по вкладам. Однако максимальный процент, скорее всего, в ближайшие месяцы не достигнет двузначных значений. Доходность по депозитам превысит 8% в начале 2022 года, свидетельствуют результаты опроса кредитных организаций.