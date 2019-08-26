Россельхознадзор добился получения доступа для российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Работа в данном направлении была начата в 2015 году, а 27 августа текущего года на двусторонней встрече представителей Россельхознадзора и Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии был подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины.
В данное время поставлять мясо в южноамериканскую страну может одно российское предприятие — ООО «Брянская мясная компания», ранее проинспектированное бразильскими специалистами.
News.ru писал, что эксперты назвали самые перспективные для экспорта в Китай отечественные продукты. Наибольшие перспективы для экспорта — у российского мяса и мясных продуктов. Однако необходим допуск на китайский рынок свинины и говядины из РФ.