https://static.news.ru/photo/4c4288b0-c8c5-11e9-a0c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россельхознадзор добился получения доступа для российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Работа в данном направлении была начата в 2015 году, а 27 августа текущего года на двусторонней встрече представителей Россельхознадзора и Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии был подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины.

В данное время поставлять мясо в южноамериканскую страну может одно российское предприятие — ООО «Брянская мясная компания», ранее проинспектированное бразильскими специалистами.

News.ru писал, что эксперты назвали самые перспективные для экспорта в Китай отечественные продукты. Наибольшие перспективы для экспорта — у российского мяса и мясных продуктов. Однако необходим допуск на китайский рынок свинины и говядины из РФ.