Боррель сообщил о подготовке новых санкций ЕС против более чем 100 россиян

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что европейские страны планируют одобрить новый пакет санкций против более чем 100 граждан РФ на фоне специальной операцией России на Украине, передаёт Reuters. Ранее он также посоветовал жителям Европы уменьшить потребление энергии, чтобы снизить зависимость от российских поставок.

Государства — члены ЕС работают над пакетом новых санкций против более чем 100 граждан России, — сказал Боррель.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский ранее заявил, что Москва оперативно отреагирует на санкции Запада. Он подчеркнул, что работа над ответными мерами идёт по всем направлениям и носит непубличный характер.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон вводит запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Российскую нефть больше не будут принимать в американских портах. Байден также отметил, что в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.