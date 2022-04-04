Ориентир на брата: энергетик о желании Латвии платить за газ рублями

В вопросе оплаты российского газа в рублях прибалты будут ориентироваться на «большого брата», они будут смотреть, как ведёт себя Германия и остальные члены Евросоюза, рассказал в беседе с NEWS.ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Так он прокомментировал новость о том, что латвийская компания Latvijas Gāze изучит вероятность оплаты за российский газ в рублях.

Они будут смотреть на больших братьев, на большого брата, условно говоря. Поэтому пока Германия и остальные страны говорят, что мы тоже изучаем этот вопрос, они не уходят в резкий отказ. Плюс начали появляться первые, кто готов платить, — сказал Пикин.

Как отметил эксперт, в Латвии понимают, что нужно «на всякий случай» иметь российский газ, так как ресурсный запас в хранилищах через пару месяцев может закончиться.

Поэтому всё равно вариант иметь «Газпром» как одного из поставщиков, он необходим. То есть вот так наотрез отказываться... тем более Латвия собственного терминала по СПГ не имеет, он есть только у Литвы, — подытожил Пикин.

Компания Latvijas Gāze изучает возможность оплаты российского газа в рублях. Там полагают, что подобная система расчётов не нарушает антироссийские санкции. При этом председатель правления Latvijas Gāze отметил, что запасов природного газа в их хранилищах достаточно для выполнения обязательств перед потребителями.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Согласно документу, если с 1 апреля недружественные страны не будут платить за газ рублями, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие контракты будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть рублёвые счета в российских банках.