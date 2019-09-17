Большинство опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян считает, что в стране наблюдаются признаки экономического кризиса.
Ответившим утвердительно задавался открытый вопрос, в чём именно, по их мнению, проявляется кризис. 27% респондентов посчитали главным признаком снижение уровня жизни и доходов людей, 24% более всего обеспокоены инфляцией и ростом тарифов, 11% ответили, что считают главным признаком кризисной ситуации рост безработицы. 2% участников ответили, что кризис проявляется во всём.
Стоит отметить, что с 2015 года доля признающих кризис в экономике участников опроса значительно снизилась — с 72% до 62% в 2019 году.
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