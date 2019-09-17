https://static.news.ru/photo/96b39b56-d936-11e9-bc4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Большинство опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян считает, что в стране наблюдаются признаки экономического кризиса.

ФОМ проводит опрос граждан РФ по ситуации в экономике с 2015 года. В сентябре 2019 года 62% опрошенных ответили утвердительно на вопрос, есть ли в стране в данный момент экономический кризис. 14% ответить затруднились, а 24% посчитали, что с экономической ситуацией всё в порядке.

Ответившим утвердительно задавался открытый вопрос, в чём именно, по их мнению, проявляется кризис. 27% респондентов посчитали главным признаком снижение уровня жизни и доходов людей, 24% более всего обеспокоены инфляцией и ростом тарифов, 11% ответили, что считают главным признаком кризисной ситуации рост безработицы. 2% участников ответили, что кризис проявляется во всём.

Стоит отметить, что с 2015 года доля признающих кризис в экономике участников опроса значительно снизилась — с 72% до 62% в 2019 году.

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