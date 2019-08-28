https://static.news.ru/photo/da978666-c9fa-11e9-ac40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press

Уровень безработицы среди предпенсионеров в России остаётся экстремально высоким. Из 10,1 млн граждан «серебряного» возраста официально работают только 4 млн, или 40%.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию нежеланием бизнесменов брать предпенсионеров на работу, а также с имеющими место так называемыми неофициальными трудовыми отношениями. Кроме того, работодатели считают знания немолодых россиян устаревшими, сообщает газета « Известия ».

По данным издания, на 1 января 2019 года в России было 4,3 млн мужчин 1959–1963 годов рождения. Из них работает только 1,8 млн человек. Из женщин 1964–1968 годов рождения (5,8 млн) трудоустроены лишь 2,2 млн.

Отмечается, что из 6 млн безработных предпенсионеров некоторые закончили трудиться раньше срока, а другие не могут работать из-за инвалидности.

Ранее News.ru сообщал, что эксперты Росстата назвали главные причины незанятости в России. По итогам первого квартала текущего года 16,1% граждан оставили прежнее место работы в связи с сокращением. Еще 26% россиян решили уволиться по собственному желанию. Окончание действия срочного договора или договора ГПХ назвали причиной своей незанятости 6% россиян, а вообще никогда не трудились 24% россиян.