Большие суммы никто не гасит: мир догнал рекорд по послевоенным госдолгам

Госдолг крупнейших стран достиг послевоенного рекорда, потому что стоимость его обслуживания сейчас практически стремится к нулю. Об этом заявил NEWS.ru экс-первый заместитель министра финансов РФ и бывший первый заместитель председателя Центрального банка Олег Вьюгин. Как подсчитал The Wall Street Journal, в последнее время страны во всех регионах мира наращивают расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19, в результате чего госдолг достиг уровней, невиданных со времён Второй мировой войны. Чтобы вы могли почувствовать разницу напомним, что в 1946 году этот показатель составлял 124% мирового ВВП, сейчас же — 128%.

Однако после Второй мировой войны развитые страны быстро сократили размеры долга во многом благодаря быстрому экономическому росту. К 1959 году отношение долга к ВВП сократилось более чем вдвое — до менее чем 50%. На этот раз, вероятно, достичь таких результатов будет сложнее по причинам, связанным с демографией, технологиями и более медленным восстановлением экономики, полагает Гленн Хаббард, возглавлявший экономический совет при президенте США Джордже Буше.

В послевоенную эпоху оптимизма рождаемость резко выросла, что привело к увеличению числа домовладений и рабочей силы. До конца 1950-х годов экономика росла в среднем примерно на 5% в год во Франции и Канаде, почти на 6% в Италии и более чем на 8% в Германии и Японии. В США ежегодный подъём составлял порядка 4%.

Нам повезёт, если в следующее десятилетие темпы будут составлять хотя бы половину от этих, — сказал Натан Шитс, бывший заместитель министра финансов США (его слова цитирует « Интерфакс »).

Экономика США, Великобритании и Германии в последние годы росла примерно на 2% в год, во Франции и Японии рост был ближе к 1%. И хотя победа над коронавирусом может вызвать всплеск оптимизма, послевоенный успех сложно будет повторить, особенно в части снижения госдолгов. Так считают американские экономисты.

Между тем, проблема, на которой заостряют внимание излишне преувеличена, хотя и объяснима в отношении самих США — лидирующей мировой экономической машины, поделился с NEWS.ru своим суждением экс-первый заместитель министра финансов РФ, бывший первый заместитель председателя Центрального банка, член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Олег Вьюгин.

Во-первых, такие большие долги, такие большие суммы никто и никогда гасить не будет. Это скорее вопрос только стоимости обслуживания. Почему сейчас такой большой долг — потому что стоимость его обслуживания практически стремится к нулю. Речь о так называемом суверенном долге. Старые долги ещё обслуживаются, а новый долг сейчас имеет практически минимальную ставку. Поэтому вопрос в том, что будет когда ставки придётся повышать. Олег Вьюгин экс-первый заместитель министра финансов РФ, бывший первый заместитель председателя Центрального банка и член Совета директоров «Роснефти» экс-первый заместитель министра финансов РФ, бывший первый заместитель председателя Центрального банка и член Совета директоров «Роснефти»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Есть два варианта, допускает Вьюгин. Первый — когда из-за низких ставок начнётся инфляция, то, по его мнению, мировые регуляторы не будут резко повышать ставки, так как они скорее выберут вариант, «чтобы этот долг немножко обесценился за счёт инфляции». А если же они всё-таки пойдут бороться с инфляцией, то скорее всего будут суверенные дефолты, уверен экс-первый заместитель министра финансов РФ.

Понятно, что это будут дефолты не самых важных стран для мировой экономики, не самых развитых. Но их будет довольно много. Затронет эта ситуация вероятнее всего, например, юг Европы; и другие развивающиеся страны, — сказал Олег Вьюгин.

И вот тогда, это может разразится очередной крупный глобальный кризис, прогнозирует специалист.

Рекордная стоимость долга по отношению к ВВП в развитых странах говорит о том, что их экономика и финансы попали в новые условия, выход из которых совсем не ясен. Это не является стрессовой ситуацией до тех пор, пока государства исправно платят по долгам, отмечает заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ РАНХиГС) Александр Абрамов.

Более того, продолжает он, рекордная стоимость долга сопровождается рекордно низкими ставками по долгосрочным государственным облигациям (сейчас доходность к погашению 10-летних гособлигаций США составляет около 0,71% годовых), что существенно облегчает возможности обслуживания данных долгов.

Вероятно, текущим приоритетом для монетарных властей в развитых странах является поддержка бизнеса и населения до тех пор, пока экономика не станет восстанавливаться за счёт внутренних ресурсов. Если эту стадию удастся пройти, новым приоритетом, возможно, станет проблема высокого государственного долга. Александр Абрамов завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований при РАНХиГС завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований при РАНХиГС

И всё же надо брать в расчёт также и то, что госдолг крупных стран растёт не первый год, и у каждой страны свои причины роста долга. Это может быть покрытие дефицита бюджета, увеличения темпов развития экономики. Обычно это одновременно и то и другое. К уровню госдолга близкому к 100% от ВВП уже многие рынки, инвесторы привыкли, убеждён доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

Последней причиной роста госдолга стран можно считать воздействие пандемии и рост затрат стран на борьбу с ней. Но он не может постоянно расти — это тревожный сигнал. Чтобы сократить госдолг нужен быстрый и мощный экономический рост, рост населения, рост потребления, новый технологический бум. В современных условиях сильных предпосылок к таким процессам нет. И если даже после победы над короновирусной эпидемией удастся запустить глобальный экономический рост, его темпов будет не достаточно. Алиев Аяз Аладдин оглы доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но так ли сложно будет сократить его всем крупным игрокам мировой экономики? Если вспомнить недавнюю историю с количественными смягчениями ФРС США во время кризиса 2008 года на сумму более 3 трлн долларов, то выйти из него и вернуть деньги центральный банк не смог даже спустя 12 лет, прошедших с того кризиса. Не исключено, что сегодня с той же проблемой столкнутся и бюджеты большинства развитых стран, предполагает заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов.

Серьезное отличие текущей ситуации с государственным долгом развитых стран, составляющим 128% ВВП, от периода II-й Мировой войны, когда он достигал 124% ВВП, заключается в том, что большинство стран не могут рассчитывать на высокие темпы экономического роста в перспективе. После той войны экономика быстро росла, и те же 1950-60 гг. вошли в историю как «золотые годы капитализма», когда в развитых странах были продемонстрированы самые высокие темпы роста экономики за всю современную историю капитализма. Это позволило снизить государственные долги. Сейчас такого ресурса нет, — полагает Абрамов.

Напротив, уточняет он, низкие процентные ставки и последствия количественных смягчений наряду с усилением монополизации бизнеса облегчают восстановление, но ведут к низким темпам экономического роста и невысокой факторной производительности. Это мы тоже наблюдали после кризиса 2008 года.

Вот почему на этот раз справиться с проблемой высокого государственного долга развитым странам будет очень сложно. Вероятно, для этого придется использовать какие-то новые средства в виде повышения налогов, сокращения государственных расходов, привлечения ресурсов центральных банков для финансирования госдолгов и др. Можно, например, вспомнить, что сразу после II-й Мировой войны ФРС несколько лет придерживалась политики низких ставок только для того, чтобы облегчить возможности для финансирования расходов бюджета за счёт выпуска тех же государственных ценных бумаг.

Между тем, у самой России сейчас относительно маленький суверенный долг, информируют в Минфине. Хоть это у нас «слава богу».