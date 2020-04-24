Болгария уведомила Росатом о сдвиге сроков тендера на стройку АЭС «Белене»

https://static.news.ru/photo/3f0b8e8e-863f-11ea-b558-fa163e074e61_660.jpg Фото: ARL/Global Look Press

Болгария намерена сместить сроки проведения тендера на строительство АЭС «Белене», это связано с эпидемией коронавируса. Росатом уже уведомили о ситуации, сообщили в госкорпорации.

Сроки продления работы над тендером будут зависеть от периода действия ограничений из-за пандемии, передаёт ТАСС.

Вместе с тем в Росатоме отметили, что несмотря на задержку по объективным причинам, оптимистично настроены в вопросе реализации проекта, так как российская сторона проявляет высокую заинтересованность в нём. Там уточнили, что «процедура в процессе, по ряду вопросов коммуникация проходит онлайн».

Режим ЧС из-за коронавируса введён в Болгарии с 13 марта.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Росатома Алексей Лихачёв заявил о росте заражений коронавирусом в «атомных» городах. По его словам, в отрасли отслеживают ситуацию.