Болгария переходит с российского газа на СПГ

https://static.news.ru/photo/29da7742-e6ba-11ea-b53f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/Global Look Press

Компания «Булгартрансгаз», газовый оператор Болгарии, подписала договор о приобретении 20% поставок в проекте терминала по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в греческом городе Александруполисе. Этот контракт позволит Болгарии постепенно сокращать покупки российского газа.

На церемонии подписания присутствовали главы правительств Болгарии и Греции Бойко Борисов и Кириакос Мицотакис. В компании отметили, что участие в проекте «имеет стратегическое значение для диверсификации и безопасности энергоснабжения Болгарии и региона», сообщает радио Sputnik.

Болгария уже снизила объёмы закупок российского газа в связи с приобретением в 2019 году через греческий терминал 0,5 млрд кубометров СПГ. При этом в марте 2020-го Софии удалось добиться от «Газпрома» в новом контракте максимальной скидки на топливо в 40%, пишет Lenta.ru.

Издание предполагает, что вслед за Болгарией сократить закупки российского газа могут Австрия, Венгрия и Сербия. У этих стран пока нет прямого доступа к СПГ, но хорошо интегрированы в общеевропейскую газовую систему и могут приобретать топливо на газовых хабах.

Греческие власти планируют превратить Александруполис в энергетический центр мирового масштаба и закупать газ у поставщиков со всего мира, в том числе у США. Вашингтон со своей стороны выразил стратегический интерес к развитию порта.

Ранее NEWS.ru писал, что участник строительства газопровода «Северный поток —2» усомнился в возможности завершения проекта. Речь идёт о немецкой компании Uniper. Там полагают, что к заморозке строительства могут привести новые санкции, которыми угрожают американские власти участникам проекта.