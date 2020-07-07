Более 1 млрд рублей перенаправлено с нацпроекта «Культура» в резервный фонд

https://static.news.ru/photo/d40391be-c0e4-11ea-ab5e-fa163e074e61_660.jpg Ольга Ярилова Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Средства нацпроекта «Культура» в размере 1 миллиарда 168 миллионов были перенаправлены в резервный фонд правительства РФ,

Об этом сообщила замминистра культуры РФ и администратор нацпроекта Ольга Ярилова.

Эти изменения коснутся финансирования нескольких мероприятий: модернизация кинозалов, а также проведение фестивалей и выставок, — сказала Ярилова порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По её словам, с 2020 года число модернизированных кинозалов уменьшится на 140 единиц. Таким образом, Минкультуры в текущем году одобрит 60 заявок на переоснащение.

Всего к 2024 году в рамках национального проекта планировалось оснастить оборудованием 1200 кинозалов в населённых пунктах с населением до 500 тысяч человек.

Также в настоящее время рассматривается вопрос перераспределения средств с Госфильмофонда на модельные библиотеки. Таким образом мы направляем дополнительные средства в регионы, чтобы в период, когда нельзя проводить массовые мероприятия, помочь с улучшением материальной базы библиотек, — отметила Ярилова.

Также она добавила, что количество выставок и фестивалей не будет сокращено, однако изменится их масштаб — они станут «более локальными» и пройдут в регионах, где полностью будут сняты все ограничения.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство финансов РФ планирует сократить в следующие два года финансирование национальных проектов. Самые большие изменения ожидаются для нацпроекта «Демография», он лишится наиболее крупной суммы (почти 150 млрд рублей), которая в основном относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми.