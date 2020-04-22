Bloomberg: США взяли паузу в отмене санкций против предприятия «Роснефти»

https://static.news.ru/photo/911147b2-84c0-11ea-aadf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Соединённых Штатов решили перепроверить сделку о продаже венесуэльских активов Rosneft Trading – дочернего предприятия «Роснефти» - другой компании. По информации Bloomberg, пока Америка не готова снять санкции.

Власти США не уверены, что новая российская компания, которая приобрела доли «Роснефти», начала свою деятельность. Они не могут принять решение ни о снятии санкций, ни о введении каких-либо новых ограничений, - цитирует сообщение ТАСС.

Bloomberg сослался на «представителя американской администрации высокого ранга».

Как писал NEWS.ru, в начале апреля Госдеп США подтвердил возможность отмены санкций против «Роснефти». Владельцем венесуэльских активов стала компания, которая полностью принадлежит правительству России.