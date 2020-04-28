Bloomberg сообщает о дефиците российской пшеницы на мировом рынке

https://static.news.ru/photo/451bbffe-8934-11ea-89f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мир может остаться без российского зерна из-за введения РФ квоты на экспорт пшеницы и её досрочной выработки, в то время как некоторые страны собирались провести дополнительные закупки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь идёт о временных ограничениях на экспорт ряда зерновых культур, введённых Министерством сельского хозяйства РФ для сдерживания роста цен. Согласно квоте, до 30 июня вывезти можно было не более семи тонн зерна, что было сделано до 26 апреля. Таким образом, до 1 июля Россия не может поставлять зерно никому, кроме некоторых стран-соседей.

Агентство подчёркивает, что на данный момент РФ — главный поставщик пшеницы. Из-за ограничений в мире может возникнуть дефицит этого продукта и, как следствие, повышение цен. При этом, по мнению авторов Bloomberg, такая ситуация может пойти на пользу американским и европейским поставщикам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Российская Федерация приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в заявлении Минсельхоза РФ.