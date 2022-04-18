Bloomberg: Италия откажется выполнять условия РФ по оплате за газ из-за ЕС

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Италия откажется выполнять условия России по оплате за газ. Это произойдёт в том случае, если ЕС признает эти условия нарушающими его санкции.

Россия 23 марта поставила условия о переводе платы за газ западными потребителями в рубли для отказа от расчётов в долларах и евро. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, согласно которому Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если страны Запада не будут платить за газ в рублях.

Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции, — говорится в публикации агентства.

По информации издания, Евросоюз в ходе предварительной оценки пришёл к выводу, что российские условия оплаты за газ являются явным нарушением санкций. Итальянское правительство ждёт, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем решаться на какие-то действия.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) проанализировала указ президента РФ Владимира Путина об оплате газа из России в рублях и объявила, что данная схема нарушает санкции Евросоюза, введённые против Москвы. Ведомство представило странам-членам предварительный юридический анализ документа.