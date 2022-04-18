Bloomberg: Италия откажется выполнять условия РФ по оплате за газ из-за ЕС

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Италия откажется выполнять условия России по оплате за газ. Это произойдёт в том случае, если ЕС признает эти условия нарушающими его санкции.
Россия 23 марта
Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции, — говорится в публикации агентства.
По информации издания, Евросоюз в ходе предварительной оценки пришёл к выводу, что российские условия оплаты за газ являются явным нарушением санкций. Итальянское правительство ждёт, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем решаться на какие-то действия.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) проанализировала указ президента РФ Владимира Путина об оплате газа из России в рублях и объявила, что данная схема нарушает санкции Евросоюза, введённые против Москвы. Ведомство представило странам-членам предварительный юридический анализ документа.