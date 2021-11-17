Бизнесмены попросили отменить госрегулирование цен на техосмотр

Общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» предложила вице-премьеру, председателю комиссии по безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину отменить госрегулирование цен на техосмотр (ТО) автомобилей. По их словам, установление рыночной цены на техосмотр позволит увеличить количество операторов ТО, которые сейчас не могут пройти аккредитацию по новым правилам и сбалансировать стоимость услуги по регионам, пишут «Ведомости».

Авторы письма отмечают , что с 1 марта 2021 года, когда вступили в силу поправки в закон о техосмотре, заявки на аккредитацию по новым требованиям Минтранса направили лишь 415 из 5077 операторов техосмотра, а аккредитоваться смогли только 53 лаборатории. Поэтому к 1 марта 2022 года аккредитованных пунктов в России будет недостаточно для необходимого объёма техосмотров.

При этом бизнесмены отказываются вкладывать деньги в переоборудование станций техосмотра под новые требования. Причиной этого стало отсутствие экономически обоснованной стоимости за прохождение ТО и его отмена для легковых автомобилей, на которых операторы зарабатывают больше всего. Средняя стоимость ТО для легковой машины составляет 570 рублей, но сильно варьируется по регионам. Например, в Москве техосмотр стоит 730 рублей, в Брянской области — 305 рублей, а в Ленобласти — 990 рублей. По оценкам профессионального сообщества, базовая ставка по предоставлению услуги ТО исходя из затрат должна составлять 2500–2800 рублей.

Операторы ТО поддерживают инициативу «Опоры». Как заявил председатель Гильдии операторов техосмотра Игорь Волчек, законопроект об отмене ТО для легковых машин уже привёл к выходу части предпринимателей из этого бизнеса. Владельцам коммерческого и грузового транспорта, в свою очередь, станет сложнее проходить техосмотр из-за сокращения количества диагностических лабораторий.

Российский союз автостраховщиков предлагает установить базовый тариф за прохождение ТО на федеральном уровне и устанавливать коридор вокруг него. Как полагает заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, это позволит обеспечить доступность техосмотра и учесть бизнес-интересы операторов, а также дать им инструменты для борьбы за клиентов и ограничить колебания тарифов.

Ранее Госдума проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей. Законопроект предлагает освободить от прохождения обязательного техосмотра легковые машины и мотоциклы, находящиеся в собственности физлиц и используемые исключительно в личных целях. Необходимость прохождения процедуры сохраняется при постановке на учёт, смене владельца, изменении конструкции и при замене основных агрегатов ТС старше четырёх лет.