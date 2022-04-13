Бизнесмен рассказал о «невиданных проблемах» российского текстиля

Российская текстильная промышленность столкнулась «с невиданными до этого момента проблемами» — сбоями поставок, резким скачком цен, задержкой продукции на таможне и финансовой неопределённостью, рассказал бизнесмен Денис Мудровкин. Однако он добавил, что на фоне ухода иностранных производителей из РФ продажи отечественного товара выросли. При этом спикер подчеркнул, что увеличение спроса спровоцировало новые сложности.

Многие компании оказались не готовы к такому резкому скачку [спроса] и необходимости масштабирования. Оно возможно только при привлечении новых оборотных средств. Но процент кредитования под производство, предлагаемый банками, едва ли можно назвать гуманным, с процентной ставкой, доходящей до 6%. Решить эту проблему помогло бы введение мягкого кредитования под низкие проценты, что позволит [российским] брендам увеличить объём оборотных средств и в короткие сроки нарастить производство, закрывая растущий спрос, — отметил Мудровкин.

Среди прочих проблем эксперт назвал нарушение логистических поставок. По его словам, компании, ранее полностью закупавшие продукцию в странах, наложивших теперь санкции на РФ, теперь вынуждены переориентироваться на других партнёров и срочно наладить новые цепочки, а «всё это требует времени и дополнительных затрат». Он добавил, что хлопок, например, в РФ «банально не производят» и решить проблему «в короткие сроки не представляется возможным», и сырьё приходится закупать в Индии и Турции.

Другая сложность — это курс, по которому работают поставщики из Индии, Китая, Турции, Казахстана. Он часто отличается от официального курса ЦБ, особенно в случае произведения закупок материалов небольших партий. Мы работаем с поставщиками в крупных масштабах, поставляя материалы напрямую фурами из Турции, поэтому им удается вести расчёты по официальному курсу ЦБ, — рассказал предприниматель.

Ещё одной проблемой Мудровкин назвал квалифицированные кадры, способные работать над производством одежды. По его словам, российская индустрия доступной моды ещё не обеспечена в достаточной мере специалистами, конкурирующими с «западными коллегами».

Несмотря на эти сложности, сейчас — отличное время отечественным брендам заявить о себе. У нас много достойных и качественных игроков — как долгожителей, так и новичков, заявивших о себе в последнее десятилетие. Текстильная промышленность России уже переживала большой кризис — в 90-ые годы, когда она была почти полностью уничтожена, — добавил Мудровкин.

Эксперт отметил, что проблемы сейчас возникнут у сильно закредитованных компаний и тех производств, которых «слишком сильно» полагались на логистику поставок из Европы, а также тех, кто вёл «неразумное финансовое планирование, живя „от коллекции до коллекции“».

Сложности будут у всех. Как с масштабированием бизнеса, так и с налаживанием новых цепочек поставок, так и с производством. Грамотная кредитная политика государства, ответственное отношение к собственному производству, выращивание собственных кадров на местах и акцент на производство качественной и функциональной одежды — вот те ориентиры, которые могут в ближайшие годы помочь российским производителям полностью восполнить покупательский спрос на территории России, — подытожил Мудровкин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвинко призналась, что для неё стала открытием новость о том, что Россия не производит гвозди. Об этом она рассказала на заседании Совфеда после того, как сенатор Эдуард Россель поднял тему импортозамещения в стране. Она призвала подключить к производству гвоздей малый и средний бизнес. По её мнению, бизнес-сообщество «наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю Россию».