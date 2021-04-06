Аркадий Новиков рассказал, как не прогадать с подарком начальству

https://static.news.ru/photo/08c8c8dc-96ec-11eb-87f5-96000091f725_660.jpg Аркадий Новиков Фото: novikovgroup.ru

Дарить нужно такой подарок, которым человек точно будет пользоваться. Об этом NEWS.ru рассказал ресторатор Аркадий Новиков.

Бизнесмен на личном примере знает, насколько легко прогадать с выбором презента начальству. Особенно, если речь идёт об алкоголе.

«У меня есть место, где раньше стоял бильярдный стол. Сейчас это забитая всевозможными алкогольными подарками комната. Из них 97% я пить никогда не буду» Аркадий Новиков ресторатор ресторатор

По мнению бизнесмена, дабы не разочаровать руководство бесполезным подарком, лучше и вовсе ничего не дарить.

Вообще начальникам не надо ничего дарить, ну их нафиг. Мне практически никто ничего не дарит. Мы сразу договорились, когда я начинал бизнес, что мне из офиса, директора, никто ничего не дарит. Иногда я задумываюсь, правильно ли я сказал, все-таки всем дарят, а мне нет. Но думаю, что правильно. Чтобы не разочаровываться, — добавил Новиков.

К тому же, руководство точно не оценит подарок в виде дешёвого алкоголя, а дорогой далеко не каждый сотрудник может себе позволить. В будущем эта проблема может обостриться ещё сильнее — ранее NEWS.ru писал о возможном росте цен на спиртные напитки. По мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, стоимость водки и пива вырастет минимум на 3%, российских вин — на 10–15%.