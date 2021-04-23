Бизнес столкнётся с издержками из-за майских выходных

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Нерабочие дни с 4 по 7 мая обернутся для российских предпринимателей дополнительными издержками. Об этом ТАСС заявили эксперты.

Так, работодатели будут вынуждены потратить порядка 10% от месячного фонда оплаты труда на выплаты работникам за праздничные дни. Работающих в сфере услуг бизнесменов же ждёт повышение спроса на услуги.

Однако это очень кратковременно, и потом это может обернуться соразмерным снижением спроса, — заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

С таким мнением согласился предприниматель Антон Любич. Он также напомнил, что работа в выходные и праздничные дни оплачивается по двойному тарифу, поэтому больше всего пострадают отрасли бизнеса, которые не могут остановить на период праздников процессы производства.

Директор компании «СК Центр» из Нижегородской области Жанна Скворцова отметила, что работающим непрерывно организациям также придётся менять графики выхода на работу и производственный календарь.

Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая включительно по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Свою инициативу она объяснила эпидемиологической ситуацией в России. В Кремле при этом отметили, что новый локдаун вводиться не будет.

Ранее юрист Александр Грибаков заявил, что россиян отпустят на отдых между майскими праздниками с сохранением зарплаты.