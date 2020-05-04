Биржевые индексы упали в Нью-Йорке из-за обострения отношений США и КНР

https://static.news.ru/photo/21a2aa82-8e17-11ea-987f-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Опасение у инвесторов вызывают обвинения властей США о сокрытии Китаем информации о коронавирусе, что может привести к ухудшению отношений двух стран. В результате ключевые индексы Нью-Йоркской биржи снизились.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,8% — до 190,77 пункта, индекс крупнейших компаний S&P 500 упал на 0,71% — до 20 пунктов, а Nasdaq упал на 0,52% — до 44,57 пункта.

Аналитик Deutsche Bank Джим Рейд посоветовал инвесторам внимательно наблюдать за взаимоотношениями Пекина и Вашингтона, передаёт CNN.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает повышение пошлин на товары из Китая как «наказание» КНР и компенсацию за распространение коронавирусной инфекции по миру. Государственный секретарь Майкл Помпео добавил, что некоторые американские штаты подали иски против Китая за распространение коронавируса.

Ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании) написала, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

9 апреля администрация президента США дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о коронавирусе нового типа. Спецслужбам поручено ещё раз изучить собранную с начала вспышки инфекции информацию, включая перехваты связи, различные донесения, спутниковые изображения и прочие разведданные. В частности, они должны узнать, какой информацией насчёт двух исследовательских лабораторий в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, располагала ВОЗ, писал NEWS.ru.