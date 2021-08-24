Билеты в Сочи рекордно подешевели в разгар сезона

В разгар летнего туристического сезона авиабилеты продаются с 50-процентной скидкой при полётах по стране. Сочи стал лидером по обвалу цен, сообщает Ассоциация туроператоров России.

В продаже имеются билеты в город по ценам в 10 раз меньше обычных. Так, билеты в Сочи из Москвы на 24 августа можно купить за 1,5 тысячи рублей в одну сторону, а далее на даты в августе — за 2–2,5 тысячи рублей. В среднем цена составляет около 7–9 тысяч рублей за билеты в обе стороны, и это в пик сезона. До пандемии билеты в Сочи с вылетом в этом месяце стоили 15–20 тысяч рублей туда и обратно. В сентябре средняя цена будет ещё ниже. Долететь до Сочи из Москвы в начале сентября можно за 6–7 тысяч рублей в обе стороны.

По мнению экспертов АТОР, главная причина такого сильного снижения стоимости — новые правила для туристов на Кубани. С 1 августа при заселении в отели требуется сертификат о прививке (либо медотвод), справка о перенесённом коронавирусе не более полугода назад со дня выздоровления до момента заезда или согласие на вакцинацию в течение трёх дней и отрицательный ПЦР-тест.

В АТОР уточнили, что избыток перевозки в Сочи в итоге вылился в демпинговое соревнование авиакомпаний. По оценкам экспертов, этим летом авиакомпании выполняют на 25% больше рейсов в курортный город, чем в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что власти Сочи в августе планируют принять 900 тысяч путешественников. Об этом рассказал мэр города Алексей Копайгородский. Он подчеркнул необходимость обеспечить безопасность как туристов, так и жителей города. По его словам, в августе в городе будут работать 2,8 тысячи гостиниц, которые способны принять 200 тысяч человек.