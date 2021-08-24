Билеты в Сочи рекордно подешевели в разгар сезона

В разгар летнего туристического сезона авиабилеты продаются с 50-процентной скидкой при полётах по стране. Сочи стал лидером по обвалу цен, сообщает Ассоциация туроператоров России.
В продаже
По мнению экспертов АТОР, главная причина такого сильного снижения стоимости — новые правила для туристов на Кубани. С 1 августа при заселении в отели требуется сертификат о прививке (либо медотвод), справка о перенесённом коронавирусе не более полугода назад со дня выздоровления до момента заезда или согласие на вакцинацию в течение трёх дней и отрицательный ПЦР-тест.
В АТОР уточнили, что избыток перевозки в Сочи в итоге вылился в демпинговое соревнование авиакомпаний. По оценкам экспертов, этим летом авиакомпании выполняют на 25% больше рейсов в курортный город, чем в августе 2020 года.
Ранее сообщалось, что власти Сочи в августе планируют принять 900 тысяч путешественников. Об этом рассказал мэр города Алексей Копайгородский. Он подчеркнул необходимость обеспечить безопасность как туристов, так и жителей города. По его словам, в августе в городе будут работать 2,8 тысячи гостиниц, которые способны принять 200 тысяч человек.