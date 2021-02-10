Безвыходное выживание: каким должно быть пособие по безработице

В 2021 году безработные россияне, благодаря решению правительства, продолжат получать повышенное пособие. Правда, минимальный размер этой выплаты так и остался «минимальным» — 1500 рублей. Прожить на эти деньги даже один месяц вряд ли получится. А между тем поддержка безработных должна быть реальной, а не формальной, считают эксперты. NEWS.ru выяснил, каким должно быть пособие по безработице, чтобы, с одной стороны, оно реально помогало тем, кто остался без средств к существованию, с другой — не отбивало у них желание искать работу.

Весной прошлого года, в самый разгар пандемии, власти увеличили максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. рублей до 12 тыс. 130 рублей, а минимальный — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было решено сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне. Минимальный размер пособия вернулся на доковидный уровень — 1500 рублей.

Первые три месяца безработный получает 75% прежнего заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — не более 5000 рублей. Минимальное пособие выплачивается тем, кто ищет работу впервые, желает вернуться к трудовой деятельности после перерыва более года или был уволен за нарушение трудовой дисциплины.

Эксперты признают: и максимальный, и минимальный размер пособия остаётся чересчур «скромным». А если верить Международному валютному фонду (МВФ), то до пандемии российское пособие по безработице в среднем компенсировало лишь 27% утраченного заработка, тогда как средний показатель по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составляет 47%.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Сегодня, даже с учётом принятых решений, и минимальный, и максимальный размер выплаты по безработице низкие, замечает советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства Федерации независимых профсоюзов России Егор Пьяных. По его словам, ФНПР давно предлагает верхний предел выплат установить на уровне средней региональной зарплаты, а минимальную планку поднять до прожиточного минимума, который мог бы позволить обеспечить хотя бы физиологическое выживание. При этом в любом случае пособие по безработице должно компенсировать человеку не менее половины утраченного заработка. Такого подхода придерживается Международная организация труда. При этом важно, чтобы размер пособия не дестимулировал россиян искать работу.

У нас есть механизмы, которые препятствуют тому, чтобы безработные сидели на шее у государства, и самый главный из них — пособие выплачивается временно, в настоящий момент максимальный срок выплаты составляет шесть месяцев. Долго сидеть дома не получится. Это во-первых. Во-вторых, здесь можно было бы учитывать длительность трудовой деятельности человека до признания его безработными. То, что он трудился до потери работы год, полтора, два уже свидетельствует о его заинтересованности в труде, значит, он получает пособие не просто так. Егор Пьяных советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства ФНПР советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства ФНПР

Сейчас для получения пособия по безработице в процентном соотношении от среднего заработка по последнему месту работы (но не выше максимальной суммы выплаты) необходимо, чтобы беспрерывный стаж по последнему месту работы у одного работодателя был не менее 26 недель.

Повышение размера самого пособия должно происходить одновременно с ужесточением требований к трудовому стажу, считает Егор Пьяных. В частности, минимальный срок трудовой деятельности должен составлять не полгода, а год. Это касается тех граждан, которые претендуют на выплаты в максимальном размере. Для всех остальных размер пособия не должен быть ниже прожиточного минимума, поясняет эксперт.

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По мнению юриста Артёма Баранова, справедливый размер пособия по безработице — это компромисс: важно, с одной стороны реально поддержать безработного, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, с другой — не позволить ему получать хорошие деньги за «ничегонеделание».

Здесь нужна золотая середина. На нынешнее пособие особо не разгуляешься. С ним и биологические потребности вряд ли закроешь, и уже тем более не забудешь про желание работать и зарабатывать. На мой взгляд, минимальным пособием должен служить установленный МРОТ, а максимальным (для некой особой категории граждан) — размер средней оплаты труда в регионе. Артём Баранов юрист юрист

При этом эксперт подчёркивает: однозначно стоит учитывать основание постановки на учёт, причину увольнения с работы, дату этого увольнения, период работы до момента увольнения и другие обстоятельства.

Подход должен быть индивидуальным, с учётом «социальной значимости» в прошлом того или иного гражданина. Однако это не значит, что стоит выходить за грани чисто житейской адекватности, — рассуждает Баранов.

Существенное повышение размера пособия с поправкой на менталитет может таить в себе несколько подводных камней, считает председатель коллегии адвокатов Ольга Сулим.

В отличие от, например, Германии, в России деньги безработным платят недолго. Но если выплаты будут на уровне МРОТ или среднего заработка, возможен всплеск безработицы и снижение активности поиска новых рабочих мест. Проще говоря, у людей не будет мотивации искать лучшего, если они будут получать достаточные для проживания в своём регионе деньги. Ещё один неприятный момент — рост числа «теневых» работников. Почему бы не получать зарплату в конверте и достойное пособие одновременно? Ольга Сулим председатель коллегии адвокатов председатель коллегии адвокатов

По мнению адвоката, чтобы избежать так называемой немецкой иглы, когда безработные попросту живут на пособие, даже не пытаясь искать работу, российское правительство может сократить период выплат.

Однако существенно повысить размер пособий по безработице сегодня не позволяет бюджет, указывают эксперты. Об этом говорили ещё до пандемии. По словам Пьяных, ФНПР неоднократно предлагал решить финансовую проблему введением «страховых принципов выплаты пособия по безработице». Примерно до 2000 года в России действовал Фонд занятости, пополнявшийся за счёт страховых взносов, которые ежемесячно вносили работодатели. Из этих денег в итоге выплачивались пособия. В 2001 году Фонд был упразднён, а выплаты безработным стали осуществляться из федерального бюджета. Дискуссия по этому вопросу идёт до сих пор, но ФНПР будет продолжать отстаивать свою позицию, обещает Пьяных.