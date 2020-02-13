В нижней палате парламента предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, кто захочет отказаться от использования бумажных платёжных квитанций. С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Борис Чернышов. Свою инициативу он направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву. Однако некоторые эксперты уверены, что «такая скидка невозможна по природе установления стоимости оплаты ЖКУ».

В настоящее время, отмечает в своём обращении парламентарий, оплата услуг ЖКХ остаётся весомой статьёй расходов российских граждан. В качестве механизма, позволяющего гражданам сэкономить на оплате коммунальных услуг, Чернышов предлагает рассмотреть возможность отказа от получения бумажных квитанций по квартплате, оплате электроэнергии, газа и других услуг.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Cогласно действующим нормам, замечает он, россияне могут получать квитанции в бумажном и в электронном виде, при этом возможность отказа от бумажного носителя не предусмотрена.

Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты, — отмечает парламентарий в обращении, которое цитирует RT.

Размер скидки, по его мнению, можно рассмотреть после принятия соответствующего решения. Вместе с тем, в письме также отмечается, что возможность получать бумажные квитанции для всех желающих должна в принципе сохраниться.

Это нормальный подход, потому что те, кто предпочитает электронный способ, экономят средства на печать и рассылку платёжек. Это напоминает практику скидок за досрочное погашение платежа. Это приходит к нам из бизнеса вместе с гибкими тарифами. Это предложение много обсуждали ранее, но так и не ввели. Но это должно быть правом, а не обязанностью. Это должно иметь добровольную основу. Светлана Разворотнева исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»

По её словам, преимущество виртуальной оплаты над традиционным видом при этом вряд ли будет как-то дискриминировать жителей регионов, пенсионеров, инвалидов — всех тех, у кого меньше возможностей использовать электронные виды оплаты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По поводу предложения обязывать компании, которые размещают свою рекламу на квитанциях, выплачивать гражданам определённый процент на оплату услуг ЖКХ (это также предлагал депутат Чернышов), Разворотнева заметила, что «эта идея уравнивает дисконт для пользующихся электронными способами оплаты ЖКУ и делает саму инициативу бессмысленной». Кроме того, сказала она, «процент за рекламу если бы он был возможным вряд ли обрадует россиян, так как он будет ничтожным». Правда, другие эксперты замечают, что реклама на платёжках уже давно не печатается, если не считать «сообщений о поверке счётчиков».

Между тем, эксперт в сфере ЖКХ и представитель Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков считает, что предлагаемая в Госдуме скидка — «классический безграмотный эпатаж ЛДПР».