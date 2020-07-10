Мировые цены на нефть в ближайшие несколько лет не поднимутся до $100 за баррель, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее зарубежные аналитики предсказали рост котировок до $100 и даже $150. Между тем, как пояснили экономисты, повышение стоимости сырья тут же активизирует добычу, что сдержит подорожание. К тому же за время эпидемии коронавируса в мировых нефтехранилищах скопились огромные запасы дешёвого чёрного золота. Что будет с ценами на нефть в ближайшие годы — в материале портала.

Основная причина возможного резкого роста цен на нефть — снижение добычи и недостаточные инвестиции в отрасль, пишет газета The Wall Street Journal. Опрошенные изданием эксперты считают, что в таких условиях сырьё может заметно подорожать в ближайшие годы.

Так, по мнению аналитика JPMorgan Кристиана Малека, добыча нефти снизится на 5 млн баррелей в сутки — 5% от докризисного уровня, и чтобы предложение и спрос достигли баланса, нефтяникам потребуется инвестировать $625 млрд к 2030 году. При этом в ближайшие два года стоимость сырья вполне может подняться до $100 за баррель, прогнозирует эксперт. В свою очередь, директор по инвестициям фонда Matilda Capital Management Ричард Фуллартон полагает, что цена нефти может превысить $100 уже до конца этого года.

Некоторые прогнозы вообще обещают нефтяному рынку рекордное подорожание за всю историю. Недофинансирование будет оказывать сильное давление, и у некоторых производителей возникнут сложности с добычей, предупреждает инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс. В результате к 2025 году цены могут легко достичь уровня $150 за баррель, считает он.

Стоит отметить, что так высоко нефтяные котировки не были никогда. Максимально они поднимались почти до $140 за баррель марки Brent летом 2008 года на фоне мирового экономического кризиса. Последний раз выше $100 мировые цены находились в августе 2014 года.

Gazprom/Global Look Press

Впрочем, другие опрошенные WSJ эксперты полагают, что ситуация может быть обратной — сырьевые цены задержатся на текущем низком уровне из-за снижения производственной активности и сокращения перевозок.

В условиях низких цен на сырьё производители действительно сокращают свои капиталовложения в новые проекты, что может привести к тому, что предложение не будет поспевать за спросом в долгосрочной перспективе, отмечает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. Тем не менее повода для резкого разгона сырьевых цен он не видит.

Необходимо отметить, что нефтехранилища во многих странах переполнены. Рекордное количество нефти — более 150 млн баррелей — находится в танкерах. Плюс современные технологии позволяют производить расконсервацию скважин в сжатые сроки. Все эти факторы могут привести к сглаживанию возможного дисбаланса спроса и предложения на рынке. Таким образом, вряд ли цены на нефть превысят $100–150 за баррель в долгосрочной перспективе. Денис Иконников портфельный управляющий ИК QBF портфельный управляющий ИК QBF

Нефтяных цен в $100 за баррель и выше в этом году точно не будет, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, такой сценарий возможен, только если кто-то из крупных производителей вообще уйдёт с рынка. Например, если начнётся война между Ираном и Саудовской Аравией, которая приведёт к разрушению ряда месторождений.

Сейчас новые объёмы нефти, которые понадобятся рынку, будут компенсироваться за счёт повышения добычи внутри ОПЕК+. В данный момент там сохраняется договорённость о максимальном сокращении производства. Плюс, в случае заметного роста цен, станут рентабельными американские сланцевые проекты, которые могут очень быстро вернуться в работу, несмотря на происходящие банкротства в этом секторе. Участки просто перейдут к более крупным игрокам, которые продолжат добывать там нефть. Поэтому $100 за баррель мы вряд ли увидим. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

В ближайшие несколько лет, по словам эксперта, может измениться структура добычи в разных странах мира. Сократится доля высокозатратных месторождений, вырастет себестоимость сланцевых проектов США, но ситуации, когда нефти будет не хватать и её стоимость поднимется до $150, не произойдёт. Рост цен будет, но постепенный, в 2022–2023 годах котировки могут оказаться в диапазоне $70–80 за баррель, прогнозирует экономист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Минус триллион

Между тем мировые инвестиции в энергетику в 2020-м могут сократиться на 20%, или почти на $400 млрд по сравнению с прошлым годом, что станет самым крупным снижением за всю историю, полагают в Международном энергетическом агентстве (МЭА). При этом наибольшее снижение придётся именно на нефтяную отрасль — минус 32% от показателя 2019-го.

По нашим оценкам, в 2020 году расходы на нефть упадут более чем на $1 трлн, — говорится в ежегодном отчёте МЭА, который цитирует «ПРАЙМ».

Это серьёзный удар по мировой нефтяной отрасли, отмечает Игорь Юшков. Вместе с тем он обращает внимание, что спад вложений происходит после излишне оптимистичного инвестирования в предыдущие годы, когда средства вкладывались в том числе в довольно сомнительные проекты.

С 2016 года, когда начала действовать сделка ОПЕК+, вложения получили многие проекты, находившиеся на грани рентабельности. Это произошло из-за уверенности инвесторов, что страны-экспортёры в любом случае будут держать цены на нефть высокими. Они этого не сделали, и теперь все видят, что рискованные проекты могут прогореть. Вкладываться в них уже не будут, — отметил эксперт.

Как писал NEWS.ru, ряд крупных нефтяных компаний ещё весной планировали сократить свои программы капитальных вложений на 2020 год. В этом списке оказались Saudi Aramco, Royal Dutch Shell, Chevron, Total и Petrobras. Общая сумма сокращения, по данным Reuters, может составить порядка $19 млрд — 18% от ранее запланированных $106 млрд. По информации Bloomberg, нефтегазовые компании урезали свои инвестиционные бюджеты на $31 млрд из-за опасений дальнейшего снижения котировок.

Для компаний, не входящих в список нефтяных гигантов, речь зачастую идёт не о сокращении капитальных вложений, а о начале процедуры банкротства. В первую очередь это касается нефтяной отрасли США, где сланцевой добычей занимается множество средних и малых производителей. Некоторые компании уже подали заявление о банкротстве, а количество действующих нефтегазовых буровых установок в США снижается несколько месяцев и уже опустилось до многолетних минимумов. Впрочем, по данным Управления энергетической информации Минэнерго США, начавшееся весной падение производства сейчас приостановилось.

Объёмы добычи в США снизились от пиковых уровней марта, но перестали падать уже в июне. Обвал инвестиций в нефтегазовой отрасли обещает сказаться на добыче в более долгосрочной перспективе. Однако этого так и не произошло после 2009 года, и сейчас может привести к менее резкому снижению производства. Алексей Кириенко управляющий партнёр EXANTE управляющий партнёр EXANTE

По прогнозу МЭА, по итогам этого года добыча нефти упадёт на 7,1 млн баррелей в сутки, а в 2021-м вырастет на 1,7 млн.

Курс на $50

Эпидемия коронавируса и вызванный пандемией обвал спроса на сырьё серьёзно нарушили баланс на мировом рынке. По данным Международного энергетического агентства, потребление нефти во II квартале снизилось в среднем на 16,4 млн баррелей в сутки в годовом выражении. Это связано с тем, что многие страны ввели режим изоляции для борьбы с пандемией COVID-19, отмечается в отчёте организации.

МЭА прогнозирует, что в целом по итогам 2020-го спрос на нефть снизится на 7,9 млн баррелей в сутки — до 92,1 млн. При этом в следующем году потребление может вырасти на 5,3 млн баррелей.

В этом году мир действительно будет потреблять меньше, чем в прошлом, отмечает Игорь Юшков. При этом он полагает, что уже в 2021-м спрос может восстановиться до докризисного уровня или даже превысить его. Правда, для этого нужно, чтобы цены на нефть были не слишком высокими — в пределах $50 за баррель.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По прогнозу Министерства энергетики США, преобладание спроса над предложением на рынке нефти начнётся уже в июле и будет наблюдаться до конца года, отмечает Денис Иконников. Он поясняет, что во многом это будет обеспечиваться сделкой о сокращении добычи ОПЕК+, благодаря которой с рынка в июне было убрано 10,6 млн баррелей нефти в сутки, или около 10% мирового спроса на чёрное золото.

Тем не менее новая волна коронавируса в ряде стран, которая уже привела к рекордному уровню ежедневных случаев заражения свыше 200 тысяч в сутки, может оказать давление на котировки нефти. В связи с этим дальнейшее восстановление цен на нефть выше $45 за баррель Brent может быть отложено как минимум на несколько месяцев или даже до конца года, — отметил эксперт.

Алексей Кириенко прогнозирует, что до конца этого года нефтяные котировки будут находиться в диапазоне $30–40 за баррель, а к концу 2021-го восстановятся до $50–60.

На цены влияют как темп восстановления спроса, так и объёмы предложения. Потребление восстанавливается очень неровно, особенно настораживает рост числа заболевших в США и в ряде других стран после смягчения ограничений. Подобные волны роста и снижения спроса на нефть могут влиять на рынок в ближайшие месяцы, пока страны не нащупают верный баланс реагирования на рост заболеваемости, при этом не закручивая чрезмерно гайки в экономике, — пояснил экономист.

Нефтяные котировки в последние два месяца поднялись от минимальных уровней апреля, когда цена марки Brent уходила ниже $20 за баррель, и в настоящее время торгуются в районе $42. Однако пока цены не могут приблизиться к уровню $45.

Рост цен сдерживает слабое восстановление спроса и большие запасы нефти в хранилищах, отмечает Игорь Юшков. Сырьё было куплено по низким котировкам, что не позволяет нефтяникам сильно поднимать свои цены, иначе покупатели просто предпочтут взять нефть из хранилищ, пояснил экономист. Тем не менее, по его словам, до конца года стоимость барреля Brent может подняться до $50.