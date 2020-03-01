https://static.news.ru/photo/b538ed02-5c6b-11ea-8302-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшую неделю средние розничные цены на бензин марки АИ-92 в России выросли на 3 копейки — до 42,83 руб. за литр, на АИ-95 увеличились на 2 копейки — до 46,01 руб. за литр, на дизельное топливо — на 1 копейку — до 48,4 руб. за литр.

По данным Thomson Reuters Kortes, с 24 по 28 февраля бензин АИ-92 более всего подорожал в Южном федеральном округе — на 5 копеек. Наибольший рост цен на АИ-95 (на 9 копеек) был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе.

Как писал NEWS.ru, цены на бензин в январе 2020 года выросли на 0,2%, дизтопливо подорожало на 0,5% по сравнению с декабрём. По данным Росстата, литр бензина в среднем стоил 44,68 рубля. Бензин подорожал в 79 из 85 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Максимальный рост цен отмечен в Сахалинской области — 1,9%, а в Севастополе топливо подешевело на 0,4%. Удорожание выше среднероссийского зафиксировано в 37 субъектах РФ.