Белоусов объяснил слова о «нахлобучивших» государство металлургах

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Вице-премьер Андрей Белоусов объяснил свои слова о том, что на фоне пандемии коронавируса металлургические компании «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей и заявил, что задачи отобрать деньги у металлургов нет. Об этом он сказал в ходе ПМЭФ.

По его словам, нужно вписать госпрограммы и окологосударственные программы в рамки. Российское правительство готово рассмотреть разные инструменты для стабилизации цен на металл для госпроектов.

Он пояснил, что в этом плане у кабмина довольно жёсткая позиция. По его словам, правительство намерено найти решение по исключению влияния повышения цен на металл на госкапвложения, гособоронзаказ и иные бюджетоёмкие программы.

Потому что кроме госкапвложений есть программа строительства жилья, есть программа РЖД, потому что они как сообщающиеся сосуды, — подчеркнул Белоусов.

По его мнению, в случае с металлургами лобовые методы повышения или введения экспортных пошлин на металл будут контрпродуктивны, поскольку так можно поломать внешние рынки.

Ранее Белоусов заявил, что в прошлом году доходы российских металлургов выросли в разы, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и теперь должны вернуть эти средства в бюджет.