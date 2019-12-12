https://static.news.ru/photo/00298650-9ead-11e9-9601-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Зарегистрированная в Эстонии компания NT Marine, близкая к белорусскому олигарху Николаю Воробью, получила квоту на поставку на Украину более 600 тысяч тонн российского угля.

Как сообщает РБК со ссылкой на список Минэкономразвития за ноябрь 2019 года, NT Marine там не фигурировала, а квоты уже были распределены между российскими производителями.

Также, по словам источника издания, контракт был заключён не с NT Marine, а с другой компанией Воробья — «Интерсервис» — крупнейшим продавцом нефти в Белоруссии.

Как ранее писал NEWS.ru, госкомпания «Укрзализныця» (железная дорога) отменила итоги торгов на закупку 2,9 тысячи тонн российского угля для своего филиала «Пивденно-Захидна зализныця» («Юго-Западная железная дорога») на 2020 год.