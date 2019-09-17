https://static.news.ru/photo/67ede09a-d951-11e9-a3a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Минск и Москва продолжают обсуждение по вопросу выплаты компенсаций за попадание в трубопровод «Дружба» загрязнённой хлоридами нефти.

Как заявил замглавы белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, Россия пока компенсировала только часть связанных с инцидентом проблем.

Остались вопросы в части некомпенсированных выпадающих доходов по выручке за транспортировку нефти, недозагрузки нефтеперерабатывающих заводов и нанесения ущерба оборудованию НПЗ, — приводит РИА Новости слова Сизова.

Замглавы Белнефтехима уточнил, что к настоящему моменту от загрязнённой нефти на территории Белоруссии удалось полностью избавиться.

Загрязнённое сырьё попало в трубопровод «Дружба», по которому идёт экспорт нефти из России в Европу через Белоруссию, в апреле 2019 года. Ряд стран были вынуждены остановить прокачку нефти. К 1 июля поставки удалось возобновить в полном объёме.

Ранее News.ru сообщил о намерении Белоруссии изменить договор о поставке нефти из РФ после ЧП с «Дружбой». Минск настаивает на включении в документ обязанности поставщика забирать нефть плохого качества и компенсировать расходы по транспортировке энергоресурса.