Белоруссии понадобились дополнительные деньги на борьбу с коронавирусом

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Всемирный банк обеспечит Белоруссию займом в размере €90 млн. Республике понадобились деньги на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Срок кредита 11 лет. Средства переведут в 2020-2021 годах. Со стороны Минска необходимые документы подпишут представители Минздрава страны, передаёт «Интерфакс-Запад».

Также Белоруссия может получить от Всемирного банка $900 млн в качестве экстренного финансирования в 2020-2021 годах.

Число заразившихся COVID-19 в республике превысило 8,5 тысячи человек. Скончались более 60 граждан. На ход болезни повлияли хронические недуги.

Ранее NEWS.ru писал, что Минск ввёл запрет на вывоз из Белоруссии аппаратуры для кислородной терапии и искусственного дыхания, применяемой для лечения заразившихся коронавирусом.

Документ не распространяется на оборудование для аэрозольной или озоновой терапии. Некоторое время назад власти республики запретили экспорт ряда товаров медицинского назначения, включая защитные маски, перчатки и хирургические халаты. Запрет действует до 1 июня.