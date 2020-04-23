Базовые оклады введут для врачей, учителей и других бюджетников

https://static.news.ru/photo/4334c5dc-8506-11ea-b97a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство рассматривает вопрос о введении базовых окладов для разных категорий бюджетников. Инициатива принадлежит Федерации независимых профсоюзов.

Базовые оклады, по мнению представителей федерации, позволят бороться с зарплатным неравенством работников бюджетных организаций, у которых доходы могут отличаться в пять раз в разных регионах. Во многих регионах оклады учителей ниже МРОТ, пишут «Известия».

Чтобы достичь среднего дохода, педагогам приходится работать на две-три ставки. Введение базовых окладов сможет существенно повысить государственные гарантии в бюджетной сфере и укрепить принцип равной платы за труд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к правительству РФ с предложением установить надбавку к зарплатам всех работников здравоохранения. Об этом заявил председатель организации Михаил Шмаков.