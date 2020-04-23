Базовые оклады введут для врачей, учителей и других бюджетников

Правительство рассматривает вопрос о введении базовых окладов для разных категорий бюджетников. Инициатива принадлежит Федерации независимых профсоюзов.
Базовые оклады, по мнению представителей федерации, позволят бороться с зарплатным неравенством работников бюджетных организаций, у которых доходы могут отличаться в пять раз в разных регионах. Во многих регионах оклады учителей ниже МРОТ,
Чтобы достичь среднего дохода, педагогам приходится работать на две-три ставки. Введение базовых окладов сможет существенно повысить государственные гарантии в бюджетной сфере и укрепить принцип равной платы за труд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к правительству РФ с предложением установить надбавку к зарплатам всех работников здравоохранения. Об этом заявил председатель организации Михаил Шмаков.
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