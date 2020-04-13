Банки просят доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы

https://static.news.ru/photo/6843e87e-7d38-11ea-9aff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки просят дать им доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы. Так банкиры быстрее оценят снижение доходов организаций и узнают о теневых заработках.

Идея обсуждается в Национальном совете финансового рынка, после этого предложение будет представлено в Центробанк. Свою инициативу банки аргументируют тем, что так им будет быстрее принимать обоснованное решение, сообщает РБК.

По закону о кредитных каникулах банк должен принять или отвергнуть заявку клиента в течение пяти дней. От претендента могут потребовать доказательства того, что он потерял треть доходов. Но предоставить такие документы клиент может только в течение 90 дней, что и создаёт определённый парадокс.

Процедура одобрения замедляется, а неофициальные источники заработка клиента могут быть просто не видны. Кредиторы также не могут оперативно проверить информацию о претенденте в базах налоговой и ПФР, так как там указываются данные только за прошлый год. К тому же, у государства нет сервиса, который раскрывал бы доходы граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России может возрасти количество проблемных кредитов в связи с ограничениями из-за коронавируса, однако ситуацию могут смягчить кредитные каникулы. Такого мнения придерживаются в ЦБ РФ.