Банки обяжут клиентов платить за счета в евро

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Российские банки введут комиссию за обслуживание счетов россиян в евро. Об этом заявили Газпромбанк, «Альфа-банк» и банк «Санкт-Петербург».

Ранее такие комиссии вводили небольшие банки, теперь подключились более крупные организации. По прогнозам экспертов, ставка в еврозоне будет держаться на минимальном уровне ещё три года, за это время большинство российских банков введут определённые ограничения для держателей счетов в евро, сообщают «Известия».

При всём этом комиссию за открытие и ведение валютных счетов пока не взимают Сбербанк, ВТБ, МКБ, «Юникредит», «Райффайзен банк», «Зенит», Совкомбанк и многие другие.

С начала текущего года евро подорожало по отношению к доллару на 5%, а к рублю — на 30%. Это в разы больше, чем приносит обычный классический рублёвый вклад. Клеиенты готовы доплачивать, чтобы держать сбережения в евро, но это становится дорогостоящей вещью.

Эксперты уверены, что для россиян хранить вклады в долларах и евро — это возможность сохранить деньги в условиях ослабления рубля. Их не пугают ни комиссии, ни околонулевая доходность по счетам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что банки на сегодня выдают кредиты под 9,3% годовых, а по вкладам дают всего лишь 3,9%. Сбербанк, к примеру для новых клиентов может открыть вклад под максимальные 3,27%, что не окупит даже официальную инфляцию.