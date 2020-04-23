Банкам хотят запретить блокировать счета россиян без объяснения причин

https://static.news.ru/photo/4b7311e6-854b-11ea-b58d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин РФ рассмотрит законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в операциях по вкладам или блокировать счета без объяснения причин, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Банки не смогут без объяснения причин расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию клиента <...> Данное нововведение коснётся как юридических, так и физических лиц, — приводит слова чиновника ТАСС.

Он добавил, что сейчас финансовая организация имеет право заблокировать счёт гражданина или компании, если клиенты не предоставили необходимые документы, доказывающие законность операции.

Накануне клиенты нескольких крупных банков в России пожаловались на снижение лимитов по кредитным картам. Ведомства принимают такое решение в одностороннем порядке. В некоторых случаях они даже не уведомляют об этом пользователей.

Ранее NEWS.ru писал, что потеря доходов в условиях пандемии коронавируса может заставить россиян решить финансовую проблему с помощью кредита. Самый простой способ является ошибочным, потому что создаст заёмщику ещё большие трудности в будущем.