Банк России в 2020-м выявил свыше 1500 нелегальных финансовых организаций

https://static.news.ru/photo/65e80944-6b9d-11eb-a966-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году Центробанк обнаружил на финансовом рынке 1549 компаний с признаками незаконной деятельности, из них 821 организация занималась нелегальными кредитами.

Как сообщила пресс-служба регулятора, ЦБ также выявил 395 субъектов с признаками нелегальных форекс-дилеров, а также 222 — с признаками финансовых пирамид, половина которых функционировала в формате интернет-проектов и иностранных организаций.

Мошенники активно используют новые технологии, эксплуатируют раскрученные темы и применяют методы психологического воздействия. Они привлекают для раскрутки проектов популярных блогеров, заманивают клиентов в мессенджерах, — отметил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях

По результатам проверок было возбуждено 116 уголовных дел по различным статьям Уголовного кодекса, включая мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывание денежных средств. Еще 647 дел возбуждены по административным статьям, в том числе по статье о незаконном осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.

По сравнению с 2019 годом, число нелегальных финансовых организаций значительно сократилось. В 2019 году таковых было обнаружено 2600, пишут «Ведомости».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Кабардино-Балкарии 600 человек пострадали от действий мошенников, организовавших виртуальную финансовую пирамиду. В общей сложности они потеряли не менее 260 млн рублей. По обращениям потерпевших возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.