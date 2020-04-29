Банк России проведёт аукцион репо «тонкой настройки» на 1 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/617d6cfe-8ad0-11ea-a611-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк РФ запланировал на 6 мая проведение аукциона репо «тонкой настройки» в размере одного триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора.

В Банке России полагают, что в настоящий момент уровень ликвидности банковского сектора является достаточным для функционирования российской финансовой системы. Аукцион призван повысить возможности кредитных организаций в вопросе управления собственной ликвидностью, а также сохранить условия по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки.

Сделка репо — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по цене, которая определена в соглашении.

NEWS.ru писал, что российским банкам может понадобиться поддержка государства в том случае, если экономика страны не оправится от последствий пандемии, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, самые большие потери в банковском секторе будут связаны с банкротством клиентов и их невозможностью обслуживать свои долги.

Ранее Центробанк продал на внутреннем рынке валюту на 20 млрд рублей. С 10 марта регулятор занимается упреждающей продажей валюты для снижение волатильности финансовых рынков в условиях резких изменений на нефтяном рынке.