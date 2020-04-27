Банк России 28 апреля проведёт недельный депозитный аукцион

Центробанк решил провести недельный депозитный аукцион. Он начнётся 28 апреля.
Максимальная возможная процентная ставка в заявке составит 5,5% годовых. Уже 29 апреля денежные средства примут в депозит. А 6 мая будет произведён возврат депозита и уплата процентов. Минимальная сумма одной заявки — десять миллионов рублей, следует из материалов регулятора.
Ранее NEWS.ru писал, что на фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне стали забирать валюту с депозитов в банках.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен