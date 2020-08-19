Bank of America: $1 трлн потратят Европа и США на вывод производства из КНР

https://static.news.ru/photo/9981af66-e26e-11ea-96d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hejinghua/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Аналитики Bank of America заявили, что компании Европы и США потратят около $1 трлн в течение пяти лет, чтобы вывести производственные операции из Китая.

Причинами вывода производства из Китая стали пандемия коронавирусной инфекции и политика президента США Дональда Трампа в отношении КНР, сообщает «Интерфакс».

Американский лидер 18 августа 2020 года пообещал налоговые льготы компаниям США, которые переносят производство из Китая в Соединённые Штаты. Таким образом Дональд Трамп хочет уменьшить зависимость экономики США от связи с поставками китайских производителей.

Эксперты Bank of America провели опрос и выяснили, что большинство компаний (80%) столкнулись с проблемами в области поставок во время пандемии. Многие из них (75%) пришли к решению о возвращении производства в США или Европу. По мнению специалистов, существует мировая тенденция к переходу на локальное производство, а пандемия лишь утвердила планы компаний по переносу производства из-за рубежа.

Как писал NEWS.ru ранее, в январе 2020 года промышленное производство Китая за прошлый год выросло на 5,7%. При этом до 2017 года китайская промышленность показывала замедление темпов роста.