https://static.news.ru/photo/c62668e2-270a-11ea-92e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС предоставит суверенный заём в $500 млн на реализацию нового российского проекта по развитию системы подготовки высококвалифицированных кадров для базовых отраслей экономики.

По словам вице-президента НБР Владимира Казбекова, в рамках проекта дополнительное целевое финансирование получат около 30 вузов, в которых создадут или переработают действующие программы инженерного образования с учётом потребностей потенциальных работодателей.

Рассчитываем, что реализация проекта позитивно скажется на повышении производительности труда в реальном секторе российской экономики, — отметил он.

Казбеков уточнил, что после обучения специалисты будут работать в машино-, приборо- и судостроении, гражданской авиации, в электронной и оптической промышленности, а также на железных дорогах.

Вице-президент НБР добавил, что с 2015 года банк оказал поддержку девяти проектам в России на сумму в $2,7 млрд, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в сентябре прошлого года банк БРИКС одобрил выделение суверенного займа компании «Сибур» в размере $300 млн.

Официально банк начал свою деятельность в 2016 году. С того момента было одобрено 42 различных проекта на общую сумму $11,6 млрд. К 2021 году этот показатель может достигать от $32 млрд до $44 млрд.