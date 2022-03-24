Автоэксперт заявил, что Renault «приказали» приостановить работу в России

Французскому концерну Renault «приказали, как и всем», приостановить работу в России на фоне происходящего вокруг Украины, предположил в беседе с NEWS.ru автоэксперт портала BFM.ru Алексей Аксёнов. Спикер назвал решение Renault «сильным ударом по отечественной промышленности», поскольку, по его словам, продукцию Renault в РФ полноценно заменить невозможно из-за его тесной связи с АвтоВАЗ.

Renault — очень сильный игрок на рынке РФ, ему, по сути, принадлежит АвтоВАЗ, и модели последнего во многом совместимы с машинами Renault, процентов на 70: там есть модели — точные копии автомобилей «Рено» — X-Ray, Largus, только с немного другим кузовом и логотипом. Эти и другие модели АвтоВАЗа используют детали «Рено» — двигатели, трансмиссии, подвески. У нас есть своё производство, но качество хуже, заменить импортные не сможем в плане качества, вернёмся чуть в прошлое. Странное решение Renault, может им приказали, чтобы делали как все? Для французов это серьёзный шаг, для них рынок РФ в приоритете, — отметил Аксёнов.

В пресс-службе АвтоВАЗа отказались комментировать в беседе с NEWS.ru решение французского концерна Renault приостановить работу в России, а именно его московского завода. Кроме того, Renault изучает возможные варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе.

Соответствующее решение руководство Renault приняло по итогам заседания совета директоров Renault Group, деятельность автоконцерна приостановлена с 23 марта. До этого, 21 марта, в Renault заявляли о возобновлении производства машин на своём заводе в Москве. Компания объявляла о приостановке производства с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев с поставками. Производственная площадка Renault в Москве существует с 2005 года.

Ранее стало известно, что японский автоконцерн Nissan с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге: на текущий момент на нём возникли перебои с поставками комплектующих. Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года, его производственная мощность — 100 тысяч машин в год.