Авиапроизводитель Embraer начнёт экономить после срыва сделки с Boeing

https://static.news.ru/photo/579bec44-87ef-11ea-9e18-fa163e074e61_660.jpg Фото: embraer.com

Бразильский авиапроизводитель Embraer приступил к корректировке производства и пересмотру капитальных расходов. Компания принимает меры по экономии ресурсов после срыва сделки по созданию совместного предприятия с аэрокосмической корпорацией Boeing.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Embraer. Бразильский авиапроизводитель предпринимает попытки сохранить ликвидность и поддержать стабильное финансовое положение. Для этого компания намерена оптимизировать запасы, продлить сроки платежей, сократить расходы и найти альтернативные источники финансирования.

Как сообщал NEWS.ru, 25 апреля Boeing аннулировала соглашение с Embraer о создании совместного предприятия, обвинив бразильскую сторону в невыполнении условий сделки. Embraer эти обвинения отрицает. Второе соглашение о совместном выпуске военно-транспортного самолёта KC-390 пока остаётся в силе.