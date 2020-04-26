Авиапроизводитель Embraer начнёт экономить после срыва сделки с Boeing

Бразильский авиапроизводитель Embraer приступил к корректировке производства и пересмотру капитальных расходов. Компания принимает меры по экономии ресурсов после срыва сделки по созданию совместного предприятия с аэрокосмической корпорацией Boeing.
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Как сообщал NEWS.ru, 25 апреля Boeing аннулировала соглашение с Embraer о создании совместного предприятия, обвинив бразильскую сторону в невыполнении условий сделки. Embraer эти обвинения отрицает. Второе соглашение о совместном выпуске военно-транспортного самолёта KC-390 пока остаётся в силе.
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