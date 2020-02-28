https://static.news.ru/photo/d6d18ad8-5a26-11ea-af41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Публикации в СМИ о вспышке коронавируса нового типа за пределами КНР и ограничение российскими туроператорами продажи путёвок в Китай, Италию, Иран и Южную Корею практически полностью парализовали работу 60% турагентств.

У 60% турагентов нет продаж, — передаёт Ассоциация туроператоров России

Профессиональная и закрытая группа турагентов в социальной сети Facebook — Radio Travel — провела соответствующий опрос среди турагентств. Участникам предложили оценить влияние текущей ситуации с коронавирусом на отрасль за последние несколько дней по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На данный момент в исследовании приняли участие владельцы и сотрудники свыше 400 компаний со всей России.

По данным на 28 февраля, коронавирусом заразились 83 379 человек, 2858 умерли, 36 551 смог победить недуг.

Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время на территории Италии находятся около семи тысяч организованных путешественников из РФ. Сроки их возвращения в Ростуризме не уточнили. Ведомство также рекомендовало прекратить продажу туров на Апеннинский полуостров. Туристы, уже купившие путёвки, имеют право требовать возврата денег.