Аргентина оказалась на грани дефолта

https://static.news.ru/photo/0adc2008-8566-11ea-9fc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maximiliano Ramos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Аргентины отказалось выплачивать в установленный срок проценты по трём выпускам гособлигаций в иностранной валюте на сумму около $550 млн.

Министерство экономики страны объявило о намерении воспользоваться 30-дневным льготным периодом. Власти при этом продолжат переговоры с иностранными кредиторами о реструктуризации задолженности. Таким образом, уже через месяц Буэнос-Айрес может объявить о дефолте, пишет The Wall Street Journal.

Правительство Аргентины уже предложило держателям облигаций отсрочку выплаты процентов по долгу до 2023 года и основной суммы до 2026 года со списанием части купонных выплат на сумму $38 млрд и части основного долга на $3,6 млрд. Три группы, представляющие крупных кредиторов, отклонили это предложение. Многие из небольших инвесторов также отказываются рассматривать план аргентинского правительства.

Как ранее писал NEWS.ru, Аргентина в ряду других стран выразила желание присоединиться к сделке по сокращению добычи нефти.