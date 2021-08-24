«Антироссийские настроения сильны»: аналитик о решении суда ФРГ по СП-2

Решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа (ФРГ) отклонить жалобу Nord Stream AG — оператора «Северного потока — 2» (СП-2) — на вердикт немецкого регулятора не выводить проект из-под действия газовой директивы Евросоюза (ЕС) является ожидаемым, рассказал NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он также связал действия властей Германии с недавними договорённостями с США по СП-2 и сильными антироссийскими настроениями в ЕС. Эксперт подчеркнул, что позиции «Газпрома» изначально оказались слабыми.

Когда внесли поправки в газовую директиву, распространившие антимонопольный закон на морские части газопровода, там указали, что норма не коснётся только фактически завершённых в 2019-м проектов. Здесь вопрос в разночтениях фразы «завершённые проекты». ЕС говорил, что это достроенные и введённые в эксплуатацию мощности, а «Газпром» заверял, что «завершённые» — это когда ты принял инвестрешение по нему и полностью профинансировал. Это была довольно слабая, но зацепка — якобы, если ты вложился, то 100% ты объект достроишь. В ЕС заявили, что это не так, — подчеркнул Юшков.

Специалист добавил, что теперь «Газпрому» остаётся только исполнить формальное требование антимонопольщиков, так как регулирование поставок сырья начинается в 12 милях побережья ФРГ — на дне Балтийского моря, где проходит виртуальная граница ЕС.

У «Газпрома» есть возможность на дне моря по документам передавать право собственности на часть газа. 27,5 млрд кубов он может сам прокачивать как одна компания, и остальные 27,5 млрд кубов он может передать в собственность потребителям — поменять точку сдачи-приёмки, чтобы собственники газа были не где-то в ФРГ или в Австрии, а начиная с этой точки в Балтийском море. И тогда формально антимонопольные требования будут исполнены. 50% СП-2 загрузила одна компания, остальные 50% — другое предприятие. Таким образом СП-2 можно загрузить на 100%, — отметил Юшков.

Согласно документам ЕС, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется её газ. В рамках «Северного потока — 2» обе функции выполняет компания «Газпром», владеющая контрольным пакетом Nord Stream 2 AG. В пресс-службе Nord Stream 2 AG заявили, что приняли к сведению решение суда и намерены оценить его, сообщив о дальнейших шагах дополнительно.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее сообщалось, что в случае негативного решения для Nord Stream 2 AG пропускная мощность газопровода искусственно уменьшится в два раза. При этом итоговое решение почти наверняка будет обжаловано в суде ЕС.