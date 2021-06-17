Анатомия экономии: что толкает россиян «затягивать пояса»

Каждый третий россиянин вынужден постоянно экономить, тогда как «жить на широкую ногу» может себе позволить едва ли один из десяти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился банком «Открытие» с 7 по 11 июня среди тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек. При этом большая часть респондентов начала ограничивать себя ещё до начала пандемии коронавируса, и лишь один из пяти опрошенных подчеркнул, что сократить свои расходы пришлось с наступлением 2020 года. По мнению экономистов, подобная модель поведения напрямую связана с ухудшением материального положения большинства сограждан. И даже в контексте принятых государством мер по финансовой поддержке малоимущих слоёв населения постпандемийные времена выглядят довольно мрачно, так как радикально структуру экономики пересматривать никто не собирается. Подробности — в материале NEWS.ru.

Более половины респондентов (56%) «затягивают пояса» только при возникновении финансовых проблем. Больше всего таких людей проживает на Северном Кавказе (65%) и в регионах Северо-Западного федерального округа (64%). Ещё 37% россиян экономят сознательно и постоянно. Чаще всего так отвечали жители Центрального федерального округа (47%) и Сибири (43%), а реже других — Урала и Северного Кавказа (по 30%). И лишь 7% смогли сказать, что ни в чём себе не отказывают. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется также, что в столичном регионе этот показатель равен 12%.

По результатам опроса, две трети граждан (65%) экономили как до пандемии, так и сейчас, а 15% не делали этого ни до начала коронакризиса, ни во время. Каждый пятый россиянин заявил, что ограничить расходы его заставили новые эпидемические условия. Чаще всего подобным образом отвечали на Северном Кавказе (33%) и на Урале (29%), реже — в Центральном федеральном округе (13%) и на Дальнем Востоке (14%).

Примечательно, что согласно данным опроса, только 2% россиян выразили готовность экономить на всём. Большинство же (их точный процент не раскрывается) не желают сокращать расходы на еде, детях и лекарствах ни при каких условиях. При этом в развлечениях отказывают себе 71% респондентов, в путешествиях — 62%, в гаджетах — 55%, в бытовой технике — 41%, в одежде и обуви — 40%, в еде — 23%.

NEWS.ru

По мнению профессора экономики и заместителя научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН) Георгия Клейнера, люди вынуждены экономить по целому ряду факторов. Во-первых, за последний год благосостояние многих ухудшилось, во-вторых, граждане ощутили сокращение доходов и снижение заработной платы, третья причина кроется в «ухудшении морального климата». Учёный подробно остановился на последнем.

Попытки разобщения социума, неважно, чем они были вызваны, — это лишение его идентичности. Общество — это то, что объединяет, а разобщение общества — локдаун. Это разобщение происходит по многим азимутам и по многим параллелям. Разобщение, например, происходит по возрасту: 65+ — это одна категория, все остальные — другая. Разобщение происходит по линии проживания: если ты в этой местности, то на тебя распространяются такие-то правила, если в другой — другие. Эта деконсолидация ухудшает и восприятие общества, и мотивацию к труду. Георгий Клейнер заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН

Экономист не видит оснований для выравнивания существующего расслоения российского общества. Хотя именно выравнивание, по его словам, — это одна из основных задач власти, чтобы «обеспечить здоровый моральный климат и экономические возможности». Одной из предпосылок к расслоению Георгий Клейнер видит отсутствие в стране социальных лифтов.

imagebroker/Simon Belcher/Global Look Press

Доктор экономических наук, профессор МГУ и главный научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Колганов констатирует, что доходы россиян «не слишком хорошо „себя ведут“ за последние несколько лет и роста благосостояния большинства граждан не наблюдается».

В период пандемии доходы значительной части людей ещё более сократились. Правда, сейчас начинается некоторое восстановление их уровня и уровня занятости. В какой-то мере смягчило последствия пандемии оказание тех или иных форм поддержки нуждающихся слоёв населения со стороны государства. Но радикально это не решает проблему наличия значительного слоя людей, живущих либо ниже уровня бедности, либо близко к нему. Радикальное решение проблемы может заключаться только в повышении уровня первичных, базовых доходов населения. Хотя государственные пособия до какой-то степени смягчают проблему, и я был бы последний, кто против этого возражал, но они не решают её в корне. А в корне её можно решить только за счёт развития экономики и изменения её структуры в пользу более высокооплачиваемых рабочих мест и, соответственно, более высококвалифицированного труда. К сожалению, такого сдвига у нас в экономике не происходит. Андрей Колганов ведущий научный сотрудник экономфака МГУ, экономист ведущий научный сотрудник экономфака МГУ, экономист

Колганов сомневается, что в ближайший год в стране будут происходить какие-либо существенные сдвиги в области социального выравнивания. Колганов считает, что хоть восстановление экономики несколько смягчит ту ситуацию, которая сложилась в 2020 году, но не настолько, чтобы это как-то существенно поменяло расклады, сложившиеся накануне пандемии.

То есть примерно ситуация останется той же, какой она является сейчас, — резюмировал учёный.

В мае директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что бедность в России можно победить за один месяц. Для этого потребуется 1–1,5 трлн рублей, которые в стране имеются. К примеру, в федеральном бюджете более 17 трлн рублей «валяются без движения». Кроме того, «можно начать немного меньше воровать», подчёркивал он. По подсчётам старшего научного сотрудника РАНХиГС Виктора Ляшока, повышение пенсионного возраста приведёт к росту уровня бедности в восьми российских субъектах. При этом численность экономически активного населения страны к 2028 году увеличится лишь на 3,5 млн человек, или на 4,6%.

NEWS.ru подробно рассказывал, что около 500 сверхбогатых граждан РФ владеют 40% всех финансовых активов россиян. Несмотря на пандемию, состояния верхушки общества продолжают расти, а реальные располагаемые доходы большинства жителей страны падают на протяжении нескольких лет. При этом наиболее состоятельные российские регионы оказались лидерами по социальному неравенству, в то время как бедные субъекты демонстрируют относительный паритет. На этом фоне люди активно залезают в долговую кабалу: общий объём обязательств по кредитам достиг порядка 30% всей денежной массы в обращении, что больше всех наличных денег в стране на треть.