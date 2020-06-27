Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке

https://static.news.ru/photo/e0531e24-b91b-11ea-ae0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ставки по ипотеке к концу года могут опуститься до исторического минимума в 7%, благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов, считают эксперты.

К концу 2020 года средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%, прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР): влияние на стоимость кредитов окажет льготная программа, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%, а также снижение ключевой ставки Банком России (сейчас находится на уровне 4,5%), — сообщает РБК.

По мнению аналитиков НКР, снижение ставок должно стать драйвером ипотечного рынка, оно частично компенсирует сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков. О возможном рекорде ипотечных ставок заявили и эксперты рейтинговых агентств Moody’s и АКРА.

Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки, — считает старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.

Аналитик АКРА Валерий Пивень обратил внимание, что при этом у банков могут возникнуть проблемы с переоценкой стоимости фондирования, так как рынок «будет нащупывать, где предельно низкая маржа по ипотеке». Снижение маржи, по его мнению, может сделать либо снижение ставок, либо выдачу кредитов непривлекательными.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах до 12 млн. В апреле правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Однако, как сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутаты Госдумы планируют предложить Банку России поддержать продление льготной ипотеки на весь 2021 год.

Программа льготной ипотеки затронет кредиты, которые банки выдадут до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между выплатами заёмщиков и рыночной ипотекой банкам возместит государство. Программа по льготной ипотеке призвана расширить возможности граждан по приобретению жилья в новостройках.