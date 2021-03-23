Аналитики спрогнозировали повышение ставок по банковским кредитам

https://static.news.ru/photo/c209d1dc-8c2f-11eb-b572-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Средние ставки по кредитам к концу года вырастут на 0,75–1%. Об этом говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги».

Скачок ставок спровоцирует ускоренный переход к нейтральной монетарной политике, утверждают эксперты. Увеличение ставок вероятно во всех кредитных сегментах, пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы исследования.

Как считают аналитики, ключевая ставка будет поднята в течение этого года до 5–5,25%. И следующее повышение состоится уже в апреле. Ставки же по всем вкладам физлиц могут вырасти на 0,5–0,75%.

Рекордно низкие ставки по депозитам, не способные перекрыть реальную инфляцию, вынудили россиян задуматься о том, что делать со своими вкладами. Многие ответили на этот вопрос «бегством» из банков. По мнению экспертов, ни для самих банков, ни для российского правительства этот вопрос не стоит так уж категорично.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин одобрил новые поправки, которые предполагают получение россиянами имущественных и инвестиционных налоговых вычетов. Документ будет направлен на рассмотрение Госдумы РФ.