https://static.news.ru/photo/ce5582cc-6af9-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики из Goldman Sachs составили прогноз по углеводородам. Они утверждают, что Канада, США и Россия наиболее уязвимые страны перед нефтяным кризисом. Падение спроса на сырьё приведёт к существенному снижению добычи нефти на сухопутных месторождениях.

Помимо этого, существенной проблемой остаётся вопрос хранения нефти. На сегодняшний день на суше полностью заполнены нефтехранилища. Доступ к ним имеют лишь немногие производители.

На нефтяной бизнес в России оказали влияние переговоры с Саудовской Аравией. Нынешний кризис, по словам аналитиков, навсегда изменит индустрию и геополитику, пишет Bloomberg.

Как ранее сообщал NEWS.ru, нефть эталонных марок обновила 18-летний минимум.