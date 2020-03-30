Аналитики из Goldman Sachs составили прогноз по углеводородам. Они утверждают, что Канада, США и Россия наиболее уязвимые страны перед нефтяным кризисом. Падение спроса на сырьё приведёт к существенному снижению добычи нефти на сухопутных месторождениях.
Помимо этого, существенной проблемой остаётся вопрос хранения нефти. На сегодняшний день на суше полностью заполнены нефтехранилища. Доступ к ним имеют лишь немногие производители.
На нефтяной бизнес в России оказали влияние переговоры с Саудовской Аравией. Нынешний кризис, по словам аналитиков, навсегда изменит индустрию и геополитику,
Как ранее сообщал NEWS.ru, нефть эталонных марок обновила 18-летний минимум.
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