Аналитики подсчитали потери экономики после введения режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/dca4a1ba-cd04-11ea-b969-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Первый ОФД» подсчитала потери экономики после введения режима самоизоляции. По её оценкам, они составили 270 млрд рублей в неделю. Помимо этого, режим привёл к обвалу числа покупок среди населения.

На этапе федеральных ограничений (29.03–10.05) экономика в среднем недосчиталась по 270 млрд руб. в неделю, — цитирует сообщение РБК.

По данным организации, общее число чеков с конца марта по начало мая сократилось на 31%. Средняя выручка бизнеса упала на 36%. Однако эксперты отмечают, что летом показатели начали улучшаться. Так, с 11 мая по 9 июня общее число пробиваемых чеков было лишь на 17% меньше, чем до начала пандемии. Потери экономики в этот период сократились до 133 млрд рублей в неделю. Также выросла и выручка. Её показатели превысили значения февраля-марта на 3%.

Средний недельный оборот начинает обгонять базовые значения, при этом его рост составил +9 млрд рублей к значениям базового периода (февраль-март 2020 года), — говорится в отчёте.

В марте 2020 года министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что пандемия коронавируса может ударить по российской экономике сильнее, чем обвал цен на нефть.

NEWS.ru писал ранее, что отказ Швеции от карантина в период пандемии коронавируса ради спасения экономики не принёс стране пользы, констатировали экономисты.