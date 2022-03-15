Аналитики назвали товары, которые могут исчезнуть в РФ из-за санкций«Известия»: с российских прилавков могут исчезнуть компьютеры, газировка и импортный алкоголь
В связи с санкциями некоторые иностранные компании начали приостанавливать работу в России. По словам экспертов, которые приводят «Известия», проблем с продовольствием в России не будет, однако известные алкогольные и неалкогольные бренды могут исчезнуть с рынка.
Партнёр компании по разработке бизнес-стратегии Strategy Partners Инна Гольфанд
Также с прилавков могут исчезнуть пиво Heineken, продукция крупнейших чешских пивоварен и британской алкогольной компании Diageo, которой принадлежат бренды виски Johnnie Walker и White Horse, рома Captain Morgan, пива Guinness и водки Smirnoff. Из непродовольственных товаров могут возникнуть сложности с поставкой электронной техники.
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин полагает, что с прилавков исчезнет «самое лучшее в каждой товарной категории», а стоимость российских товаров увеличится в течение одного — трёх месяцев после обвала курса рубля и ухода с рынка зарубежных конкурентов. Рост цен может составить 50% по сравнению с началом этого года, а в случае регулирования цен государством возможно нарастание дефицита.
Директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов отмечает, что уход фирм из России может носить временный характер, но на фоне постоянно меняющейся ситуации в мире создавать прогнозы довольно сложно. По его словам, возвращению фирм в Россию должна способствовать низкая волатильность валюты и возможность трансграничных переводов. В то же время в течение двух-трёх месяцев возможно наполнение массового сегмента рынка российскими производителями и дистрибуторами.
Ранее экономист Егор Клопенко предположил, что большинство западных компаний захотят найти возможность остаться в России, а многие производители уже пытаются сохранить производство и объём услуг, пускай даже под другим брендом. По его словам, компании могут пойти с российскими властями на сделку, одним из условий которой может стать сохранение трудовых коллективов и заработной платы.