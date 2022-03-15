Аналитики назвали товары, которые могут исчезнуть в РФ из-за санкций

В связи с санкциями некоторые иностранные компании начали приостанавливать работу в России. По словам экспертов, которые приводят «Известия», проблем с продовольствием в России не будет, однако известные алкогольные и неалкогольные бренды могут исчезнуть с рынка.

Партнёр компании по разработке бизнес-стратегии Strategy Partners Инна Гольфанд отмечает , что на данный момент импорт продовольствия не был остановлен, так как продукты питания не входят в санкционные списки, а в случае необходимости их заменят поставками из других стран. Также нет рисков в поставке фруктов, чая и кофе, так как основными их поставщиками являются страны, которые не присоединились к санкциям. В то же время с прилавков вероятно исчезнут напитки от компании PepsiCo (Pepsi, 7Up, Mirinda и другие), хотя компания продолжит производить товары первой необходимости, в том числе молочные продукты и детское питание.

Также с прилавков могут исчезнуть пиво Heineken, продукция крупнейших чешских пивоварен и британской алкогольной компании Diageo, которой принадлежат бренды виски Johnnie Walker и White Horse, рома Captain Morgan, пива Guinness и водки Smirnoff. Из непродовольственных товаров могут возникнуть сложности с поставкой электронной техники.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин полагает, что с прилавков исчезнет «самое лучшее в каждой товарной категории», а стоимость российских товаров увеличится в течение одного — трёх месяцев после обвала курса рубля и ухода с рынка зарубежных конкурентов. Рост цен может составить 50% по сравнению с началом этого года, а в случае регулирования цен государством возможно нарастание дефицита.

Директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов отмечает, что уход фирм из России может носить временный характер, но на фоне постоянно меняющейся ситуации в мире создавать прогнозы довольно сложно. По его словам, возвращению фирм в Россию должна способствовать низкая волатильность валюты и возможность трансграничных переводов. В то же время в течение двух-трёх месяцев возможно наполнение массового сегмента рынка российскими производителями и дистрибуторами.

Ранее экономист Егор Клопенко предположил, что большинство западных компаний захотят найти возможность остаться в России, а многие производители уже пытаются сохранить производство и объём услуг, пускай даже под другим брендом. По его словам, компании могут пойти с российскими властями на сделку, одним из условий которой может стать сохранение трудовых коллективов и заработной платы.