Аналитик прокомментировал изменение правил вывоза золота

https://static.news.ru/photo/497ca9aa-c5c0-11ea-9844-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Резкое снижение спроса на газ привело к тому, что доходы России от экспорта золота превысили выручку от газа, также этому способствовало внесение изменений в правила вывоза драгоценного металла за рубеж, сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, продажи газа за второй квартал текущего года стали минимальными с 2002 года.

Это в три раза меньше, чем было продано газа в первом квартале этого года, и в пять раз меньше, чем в 2010 году, — отметил он.

Эксперт уточнил, что это связано с падением мирового спроса на газ, которое выросло из-за пандемии коронавируса. На этом фоне были остановлены поставки по трубопроводу «Голубой поток» в Турцию, а также снизилась средняя стоимость газового контракта.

По сравнению со средней ценой в 2019 году, стоимость российского топлива снизилась в два раза — $94 за тысячу кубометров, что ниже точки рентабельности «Газпрома», которая составляет $105 за тысячу кубометров, — сказал Деев.

Он добавил, что помимо этого в апреле были внесены изменения в правила вывоза золота. Согласно поправкам, золотодобытчики и аффинажные заводы уравнены в экспортных правах с банками, за счёт чего появилась возможность увеличить объёмы экспорта.

В дальнейшем вероятно, что продажи золота также сохранятся на высоком уровне, — отметил аналитик.

Деев пояснил, что в России добывают большие объёмы драгметалла, а спрос на мировом рынке во время кризиса на золото очень высокий. При этом спрос на природный газ будет расти длительное время, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что экспорт золота в апреле – мае 2020 года стал для России доходнее, чем продажи газа, монополистом в которых выступает компания «Газпром». Как следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка, только за апрель и май Россия заработала на продаже золота за рубеж $3,55 млрд. Российскими компаниями было продано в общей сложности 65 тонн металла.