Аналитик предсказал рост ключевой ставки ЦБ России в 2023 году Аналитик Опарин предсказал рост ключевой ставки ЦБ России до 8–9,5% в 2023 году

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Центробанк России на последнем в текущем году заседании 16 декабря сохранит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%, рассказал журналу «Компания» аналитик Андрей Опарин. При этом он отметил, что в 2023 году ЦБ не станет снижать ставку, а скорее всего, повысит ее до 8–9,5%. Эксперт считает, что такое решение регулятора может быть связано с ростом дефицита бюджета РФ, который может спровоцировать разгон инфляции, а также с ограниченной девальвацией и высоким риском стагфляции (одновременного спада экономики и роста цен) во многих мировых державах.

Мы ожидаем, что на предстоящем заседании регулятор оставит ставку на текущих уровнях — 7,5%. А вот в 2023 году регулятор не будет снижать ставку, а скорее, может довести ее к концу года до уровня 8-9,5% годовых на фоне увеличения бюджетного дефицита, ограниченной девальвации рубля и высоких рисков стагфляции в ведущих экономиках мира, — рассказал Опарин.

Аналитик уточнил, что если в будущем году не будет дефицита бюджета, а потребительская активность останется подавленной, Центробанк может понизить ключевую ставку.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что программа льготной ипотеки в стране будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8% вместо нынешних 7%. По его словам, основным инструментом при этом станет семейная ипотека под 6% — в следующем году ее распространят на семьи с двумя детьми, не достигшими 18 лет.